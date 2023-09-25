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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

باتيلى: الأمم المتحدة ستواصل حشد الجهود لإعمار المناطق المنكوبة في ليبيا

عبد الله باتيلى
عبد الله باتيلى

 

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا عبد الله باتيلى، أن الأمم المتحدة ستواصل حشد الجهود من أجل إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة الحياة إلى طبيعتها .

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جاء ذلك خلال زيارة "باتيلى" للعائلات النازحة بمدرسة "طلائع النصر" فى منطقة سيدى خليفة شرق بنغازى والتى اتخذت منها عدةُ عائلات مأوى مؤقتا بعد أن جردتهم الفيضانات الجارفة من كل ما يملكون، وفقا لمنشور له على صفحة بعثة الأمم المتحدة، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الاثنين.

 

وبحسب المنشور، قدم المبعوث الأممي تعازيه القلبية للعائلات المكلومة .

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