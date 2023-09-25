افتتاح الدورة السادسة عشرة من سماع الدولى على مسرح السور الشمالي

افتتحت فعاليات مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية فى دورته السادسة عشرة، الذى يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان على مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر، ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى ٢٨ سبتمبر من نفس الشهر، حضر الافتتاح د. وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وقطاع الفنون التشكيلية وسفراء بعض الدول المشاركة والإعلاميين والصحفيين وقدمت الحفل فيروز عبد الفتاح.

يقام المهرجان برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودعم د. نيفين الكيلانى وزير الثقافة متمثلة فى قطاعاتها المختلفة وبالتعاون مع وزاراة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، يقام المهرجان تحت شعار(رسالة سلام إلى العالم). بدأ الفنان انتصار كلمته بالترحيب بالدكتور وليد قانوش الذى حضر نيابة عن د. نيفين الكيلانى وزير الثقافة، مشيرا إلى أن ١٦ عاما مرت على تأسيس المهرجان الذى وضع فلسفة ومنهجا خاصا بمركز قبة الغورى منذ عام ٢٠٠٧ كمشروع ثقافى وفنى دولى وخرج منه أهم فرق فن السماع ورسالة سلام وليالى المقامات الروحية وأحياء فنون القاهرة التاريخية وصولا إلى مهرجان سماع الذى أصبح له مكانة دولية جماهيرية كبيرة وهى رسالة سلام إلى العالم تعبر عن شخصية مصر المتفردة بعمقها الثقافى والحضارى، مضيفا أن المهرجان يشارك فيه ٣٠ فرقة من مختلف الثقافات وضيف شرف المهرجان الكونغوبرازفيل وهى من أهم الفرق العالمية، وفى نهاية كلمته توجه بالشكر لكل من ساهم فى تحقيق هذا الحلم الجميل.

وفى نهاية الحفل رفع الجمهور كشافات هواتفهم الخلوية والتراقص مع الفرق المشاركة، كما رفع الفنان انتصار لافتة رسالة سلام إلى العالم وعلم مصر لتؤكد على احتضان مصر لكافة الأديان بعيدا عن اللون أو العرق أو الدين.

ومن أماكن عروض المهرجان مسرح السور الشمالى بجوار بوابة النصر، وقبة الغورى وبيت السنارى.