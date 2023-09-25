في يومهم العالمي.. وكيل صحة الشرقية يهنئ الصيادلة ويثني على دورهم في تطوير الخدمة

هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جميع صيادلة مصر عامة، وصيادلة محافظة الشرقية خاصة، كما هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عميد كلية الصيدلة بقناة السويس الأسبق، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للصيدلي، والذي يوافق الخامس والعشرون من سبتمبر من كل عام.

وأثنى وكيل وزارة الصحة بالشرقية على الدور الهام والحيوي للصيادلة، وما يبذلونه من جهود مخلصة، وعطاء مستمر، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى دورهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وما تم تحقيقه في التخفيف من آلام المرضى، من خلال دور الصيدلة الإكلينيكية، واليقظة الدوائية، ومركز المعلومات الدوائية، والأبحاث العلمية.

كما أثنى أيضا على جهود عناصر الجيش الأبيض وجميع العاملين بالقطاع الصحي، والتي تتطلب تكاتف الجميع لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين، مشيراً إلى أن ما يبذله الصيادلة من جهود مضنية، سوف يسطره التاريخ بأحرف من نور، في سجلاتهم الحافلة بالجهد والعطاء، مقدماً الشكر والتقدير للصيادلة على تفانيهم في عملهم لإنقاذ أرواح المرضى.