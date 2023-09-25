وزير الداخلية يهنيء مدبولي بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى «رئيس مجلس الوزراء» بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة في مناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نتقدم لسيادتكم بأطيب الأمانى وأصدق التهانى.. إن إحتفالنا بميلاد سيد خلق الله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يأتى تجسيداً للمشاعر الراسخة في وجدان أمتنا الإسلامية لنأخذ من صاحب الذكرى العطرة الأسوة والقدوة الحسنة في إرساء القيم السامية للدعوة الإسلامية.. نسأل الله العلى القدير أن يبارك جهود سيادتكم ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة ومصر في تقدم وإزدهار» .