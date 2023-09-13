مخالفات المرور المتكررة.. أبرز أنواعها والعقوبات المقررة لها

بشكل يومي تنتشر معدلات المخالفات المرورية علي الطرق السريعة وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب علي الحركة المرورية علاوة علي تسببه في وقوع حوادث متكررة قد تؤدي في النهاية إلي سقوط ضحايا بين ووفيات.

وتنقسم المخالفات المرورية في القانون الجديد إلى 5 شرائح وفقًا لدرجة خطورتها، وتنص كل شريحة على خصم عدد من النقاط نظير كل مخالفة، ذلك من أصل 50 نقطة هي إجمالي ما يحصل عليه كل سائق.

وفي سياق السطور التالية نبرز في هذا التقرير العقوبات التي سيواجه بها القانون الجديد أبرز10 مخالفات يرتكبها السائقون في شوارع مصر بشكل شبه يومي:

حزام الأمان

مخالفة عدم استخدام حزام الأمان يعاقب عليها القانون بخصم "نقطتين" من رصيد السائق، وهي مخالفة منصوص عليها بالشريحة الثانية، ويقدر الحد الأقصى للمخالفة 300 جنيه والأدنى 100 جنيه ويجوز التصالح في هذه الحالة من مخالفات المرور.

-الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

قيادة سيارة غير مرخصة أو دون لوحات معدنية:

تندرج تلك المخالفة ضمن الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه.

طفاية الحريق

يتم خصم "نقطة واحدة" من السائق لعدم توافر طفاية الحريق بالسيارة أو انتهاء صلاحيتها، وتندرج هذه المخالفة ضمن المنصوص عليه في الشريحة الأولى من المخالفات.و غرامة عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة تصل إلى 300 جنيه كحد أقصى للمخالفة، و100 جنيه كحد أدنى.

حقيبة الإسعافات

افتقار السيارة لحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس، يعرض قائدها لخصم "نقطة واحدة" من رصيد رخصته، وتنتمي هذه المخالفة إلى الشريحة الأولى بالقانون.، يتم سحب رخصة القيادة والتسيير من 3 إلى 6 أشهر، والغرامة لتلك المخالفة قدرت 100 إلى 300

الانتظار في الممنوع

يعتبر الانتظار في الأماكن الممنوعة من المخالفات الأكثر شيوعًا في مصر، ويتم خصم "نقطتين" من رصيد المخالف، وتنتمي هذه المخالفة إلى الشريحة الثانية بالقانون،و وقوف قائد السيارة في المكان الممنوع عقوبتها 500 جنيه كحد أقصى والحد الأدنى يصل إلى 200 جنيه.

الهاتف المحمول

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من المخالفات المنصوص عليها في الشريحة الثانية من القانون، ويعاقب مرتكبها بخصم نقطتين من رخصته.و تصل عقوبتها إلى 300 جنيه كحد أقصى، أما الحد الأدنى يصل إلى 100 جنيه.

آلة التنبيه

استخدام آلة التنبيه "الكلاكس" بدون داعٍ وبصورة مزعجة، أو في الأماكن المحظور استعمالها في إطارها، تندرج تحت الشريحة الثانية والتي تنص على خصم نقطتين من رصيد رخصة السائق،ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 1000

السرعة الزائدة

عند تجاوز السرعات المقررة بما لا يتعدى 50 كم/س، يتم خصم "أربع نقاط" من رصيد رخصة السائق مع تعليق رخصة القيادة لحين إتمام دورة توعية لمدة 5 أيام بمعدل خمس ساعات يوميًا والتحفظ على السيارة لمدة سبعة أيام، وهي المخالفة المنصوص عليها في الشريحة الرابعة بالقانون

ونصت المادة 79 من القانون على أن مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 4 آلاف جنيه أو إحداهم.

القيادة تحت تأثير الكحول

لقانون الجديد يغلظ عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر أو الكحول، حيث تم وضعها ضمن الشريحة الخامسة التي تنص على خصم 5 نقاط من رصيد المخالف وتعليق رخصة القيادة والتحفظ على السيارة لمدة أسبوعين وإلزام المخالف بالالتحاق بمركز تأهيل لمدة لا 10 أيام بمعدل 5 ساعات يوميًا.

عقوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.