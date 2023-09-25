الوافدون الجدد يستكملون زيارتهم لجامعة الأزهر

استقبل عمداء كليات قطاع الدَّراسة الوافدين الجدد ضمن برنامج الاستقبال الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين.

وتفقد الطلاب قاعات كلية اللغة العربية ومكتبتها وصالونها الثقافي بصحبة الدكتور صلاح عاشور، عميد الكلية، والدكتور حمدي صلاح الهدهد، مدير وحدة الجودة، والدكتور محمود حميدة، والدكتور عبد الرحمن عادل، عضوي هيئة التدريس بالكلية، وقد حرصوا على تناول الغذاء مع الطلاب؛ للتأكيد على التقارب المجتمعي بين الطالب والأستاذ، وغرس روح المحبة فيهم؛ باعتبارهم أحد أفراد الأسرة الأزهرية التي هدفها الأساس إسعاد الابن وحثه على التفوق والاجتهاد في طلب العلم،

وقد أبدى الطلاب إعجابهم بما شاهدوه من تجديدات وتطويرات داخل الكلية، وما لمسوه من وفاء بكتابة أسماء العلماء ونشر صورهم على القاعات وداخلها.

ثم تفقد الطلاب كلية أصول الدين والتقطوا الصور التذكارية مع الدكتور خالد سعيد، عميد الكلية، واستمعوا لإحدى المناقشات العلمية لنيل درجة العالمية (الدكتوراه) التي كانت تجرى داخل قاعة الإمام الذهبي، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام مبنى كلية الشريعة والقانون بصحبة الدكتور أبو بكر يحيى، وكيل الكلية، وتجولوا في الحرم الجامعي؛ لالتقاط الصور أمام قاعة الإمام محمد عبده.

يذكر أن برنامج استقبال الوافدين الجدد يهدف إلى تعريف الوافدين بقطاعات الأزهر الشريف وتاريخ جامعه وجامعته، ويشمل لقاءات مع قياداته، وقد بدأوا زياراتهم الميدانية بجامعة الأزهر والتقوا بفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والنواب وبعض العمداء.

فتح باب تقليل الاغتراب بين الكليات المتناظرة بجامعة الأزهر

كانت أعلنت جامعة الأزهر، انه تقرر اليوم فتح باب تقليل الاغتراب بين كليات جامعة الأزهر المتناظرة ولمدة 48 ساعة إلكترونيًّا؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على فتح باب تقليل الاغتراب؛ تيسيرًا على الطلاب والطالبات في كليات جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب يكون إلكترونيًّا ولمدة 48 ساعة.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تقليل الاغتراب للطالبات يكون بين الكليات والشعب المتناظرة داخل القطاع الجغرافي دون التقيد بالحد الأدنى، لافتًا إلى أنه لا يجوز تقليل الاغتراب لقطاع (كليات الطب - الصيدلة - الأسنان - الهندسة - والمعاهد الفنية) وكذلك الكليات والشعب التي تتطلب اختبار القدرات، هذا ويتطلب تقليل الاغتراب دفع رسوم قدرها 210 جنيهات عن طريق فوري.

