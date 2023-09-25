أزهر الغربية يجري مقابلات للاطفال المتقدمين للالتحاق بقسم اللغات

تجري منطقة الغربية الأزهرية، مقابلات الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول رياض الأطفال قسم اللغات بمعهدي فتيات وبنين توكل الابتدائي النموذجي، والتي تستمر فعالياتها حتى غداً الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥.

أكد فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، أن المنطقة عملت على توفير كافة تجهيزات القاعات من أثاث، و تدريب المعلمات على التدريس باللغة الإنجليزية، موجهًا القائمين على المقابلات بضرورة مراعاة الدقة والتعليمات والتيسير على أولياء الأمور والأطفال، والالتزام بشروط القبول وتعليمات قطاع المعاهدالأزهرية.

وأوضحت الأستاذه بهيه رسلان، مدير إدارة رياض الأطفال، أن اللقاء بالأطفال هو لقياس مدى استعداد الطفل لمتابعة التعلم باللغة الإنجليزية، وليس اختبارًا فعليا، وأن قاعات التدريس باللغة الإنجليزية ستلقى نفس العناية التي تلقاها قاعات اللغة العربية، مضيفة أن إدارة رياض الأطفال تراعي قدرات الأطفال عند الاختيار حفاظًا على الصحة النفسية للأطفال، وقد حضر الاختبارات الدكتوره رباب نبيل، والدكتور أحمدعبدالجليل من قطاع المعاهدالأزهرية، والأستاذ محمدالقاضي، موجه عام اللغةالانجليزية بمنطقةالغربية.

وأشارت الأستاذه أماني أبوسبل ، مدير التعليم النموذجي، أنه تم استحداث قاعات رياض أطفال قسم اللغات في معهد توكل النموذجي من العام الماضي، ضمن خطة الأزهر الشريف لتطوير التعليم الأزهري بالمعاهد النموذجية، حيث ثبتَ نجاح التجربة، ومن المتوقع فتح مثل هذه القاعات في معاهد نموذجية أخرى خلال الفترة القادمة.