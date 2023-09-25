جدول مباريات اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث يُقام اليوم مواجهات ساخنة في الدوري المصري وكأس خادم الحرمين والدوري التركي والبرتغالي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء الزمالك والمقاولون العرب، في الدوري المصري، بجانب لقاء النصر ضد أحد والهلال السعودي مع الجبلين.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

مباريات الدوري المصري اليوم

البنك الأهلي ضد بيراميدز، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

الزمالك ضد المقاولون العرب، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

مواعيد كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم

الهلال ضد الجبلين، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

النصر ضد أحد، في تمام التاسعة من مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الشباب الرياضي السالمي ضد أولمبيك آسفي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مولودية وجدة ضد الجيش الملكي، في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

نهضة الزمامرة ضد المغرب الفاسي، في تمام الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات الدوري التركي

هاتاي سبور ضد طرابزون، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مباريات الدوري البرتغالي

سبورتينج لشبونة ضد ريو أفي، في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.