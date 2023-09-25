موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. يعد سؤال الساعة من المواطنين، خصوصًا عقب انتهاء فصل الصيف، وبدء فصل الخريف فلكيًا السبت الماضي، حيث إن المواطنين يرغبون في معرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي وإلغاء التوقيت الصيفي، الذي تم العمل به منذ يوم الجمعة 28-4 2023 شهر أبريل الماضي.

موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر:

على إثر تطبيق الصيفي، تم تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام منذ ذلك الحين، طبقًا لقرار مجلس الوزراء، وبناءً على ما سبق يوافق تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، في آخر يوم خميس بشهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.