يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم

يلا شوت الآن .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم ، بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام اليوم على أرضية ستاد «سيفيتاس ميتروبوليتانو» معقل كتيبة المدرب الأرجنتيني ديجو سيميوني.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بث مباشر

يلعب أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد مساء اليوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذه الفترة برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيكو مدريد

ومن المتوقع أن يخوض فريق ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطوان روديجير - دافيد ألابا - فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي - تشواميني - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو - خوسيلو.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد بث مباشر

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد ريال مدريد

ومن المتوقع أن يخوض أتلتيكو مدريد مباراة اليوم ضد ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش - خيمينز - هيرموسو.

خط الوسط: مولينا - نيجويز - ماركوس لورينتي - باريوس - لينو.

خط الهجوم: موراتا - أنطوان جريزمان.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

وتقدم «الوفد» بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، اليوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري 2023، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام اليوم على أرضية ستاد «سيفيتاس ميتروبوليتانو» معقل كتيبة المدرب الأرجنتيني ديجو سيميوني.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.