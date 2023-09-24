العلامات التحذيرية الأولى لسرطان البنكرياس.. فقدان الشهية أهمها

قد يكون من الصعب اكتشاف هذا سرطان البنكرياس، ومع واحدة من أقل معدلات البقاء على قيد الحياة، فإن معرفة أعراض سرطان البنكرياس أمر مهم للغاية وكلما تم التشخيص مبكرًا، زادت فرصة نجاح العلاج.

وحذر أحد أطباء الأورام من أن الحالة قد لا يتم اكتشافها في كثير من الأحيان حتى تصل إلى مرحلة متقدمة، لكنه شارك الأعراض الأولى التي قد تظهر.

والعلامات التحذيرية الأولى لسرطان البنكرياس غالبًا ما تكون فقدان الوزن غير المبرر، واليرقان أو آلام الظهر المعدة"، كما يقول طبيب الأورام بوريس سفيجايف خصيصًا لـ MedicForum.

وإذا وجدت نفسك تفقد بعض الوزن دون سبب واضح، مثل: التغييرات في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، فهذا مدعاة للقلق، ويحدث فقدان الوزن هذا لأن سرطان البنكرياس يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على هضم الطعام بشكل صحيح، ويؤكد طبيب الأورام أن فقدان الوزن منتشر على نطاق واسع بين مرضى سرطان البنكرياس.

إذا وجدت أن بشرتك وعينيك أصبحتا أكثر اصفرارًا، وأصبح لون بولك أغمق من اللون الأصفر أو البرتقالي، وكان برازك شاحبًا، فهذا سبب مبكر آخر للقلق، كما يقول الدكتور، "يحدث اليرقان عندما يسد سرطان البنكرياس القنوات الصفراوية، مما يؤثر على تدفق الصفراء."

وإذا كنت تعاني من آلام في المعدة أو الظهر تأتي وتختفي وتزداد سوءًا بعد تناول الطعام أو الاستلقاء، فهذا مؤشر مبكر آخر على احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس.

تشمل الأعراض اللاحقة الأخرى ما يأتي:

فقدان الشهية، خاصة إذا لاحظ المريض نفوراً من تناول اللحوم.

مشاكل في الجهاز الهضمي، وصعوبة هضم الأطعمة الدهنية، مما يؤدي إلى ظهور براز زيتي ذو رائحة كريهة، والإسهال.

عادة ما تصبح أعراض سرطان البنكرياس ملحوظة عندما يكون المرض في مراحله المتقدمة، بعد أن يغزو الورم الأنسجة المحيطة أو ينتشر إلى أعضاء بعيدة. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس أمرًا صعبًا وسبب أهمية إجراء الفحوصات الروتينية مع الطبيب أو الممارس العام.

"وهذا يسلط الضوء على أهمية توخي اليقظة بشأن صحتك، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر مثل تاريخ عائلي للإصابة بسرطان البنكرياس أو التدخين".

يعد سرطان البنكرياس خصمًا هائلاً، لكن الاكتشاف المبكر يمكن أن يحسن فرص التغلب عليه بشكل كبير، كن على دراية بهذه العلامات والأعراض التحذيرية، وإذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني منها، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

وتذكر أنه من الأفضل توخي الحذر والخضوع للاختبار بدلاً من التأخير؛ لأن التدخل المبكر غالباً ما يكون المفتاح إلى نتيجة أفضل، ويجب أن تكون صحتك دائمًا على رأس أولوياتك.