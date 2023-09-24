تنظيم دوري الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والساحات بسوهاج

واصلت وكالة الأنشطة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضيه الإدارة العامة للقاعدة الشعبية فعاليات دوري الأندية الصغيرة والاحياء الشعبية في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بادارة سوهاج علي ملاعب مركز شباب شندويل التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج .



ويتم تنظيم الدوري بسوهاج لمدة ستة شهور في العاب خماسي كرة القدم وتنس الطاولة بتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .



وينفذ الدوري علي مستوي الإدارات بنظام دوري من دور واحد تمهيدا للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة للفريق الحاصل على المركز الأول وتشارك كل إدارة بعدد 10 فرق على مستوي كل إدارة.



وأكد محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة، أن المشروع يتم تنفيذه طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة والذي يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الرياضية للأماكن التي لا تستطيع ممارسة كرة القدم بالأندية



وفي سياق متصل تم بمقر مركز شباب بيت علام التابع لإدارة شباب جرجا جنوب محافظة سوهاج تنفيذ دورة في تنس الطاولة بمقر المركز .



ويهدف المشروع الي ممارسة الرياضة وتنشيط الجسم والعقل وإلى رفع اللياقة البدنية للاعضاء والتنافس بينهم واستثمار الإجازة الصيفية في كل ما هو مفيد للجسم وممارسة اللعبة المفضلة للاعبين وتم توزيع جوائز نقدية للفائزين من جانب مشرف النشاط الرياضي .



وأشار الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إلى أهمية الممارسة المستمرة للرياضة داخل الهيئات الرياضية والشبابية وجذب أكبر عدد من فئات المجتمع وتوثيق الأنشطة المنفذة مباشرة .