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شراقي يكشف لـ الوفد عن حل أزمة سد النهضة حال فشل المفاوضات
الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شراقي يكشف لـ الوفد عن حل أزمة سد النهضة حال فشل المفاوضات

الدكتور عباس شراقي
الدكتور عباس شراقي استاذ الموارد المائية والجيولوجيا

انطلقت أمس السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بحضور الوزراء المعنيين من مصر، والسودان، وإثيوبيا ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، في تصريح لـ الوفد، إنه رغم جلسة القاهرة التي عقدت للتفاوض بشأن سد النهضة استمرت إثيوبيا في تعنتها.

وتوقع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، أنه طالما لا قرارات جديدة أو اتفاق بعد جلسة أمس واليوم التي عقدت في إثيوبيا، يدل ذلك على أنه لا يوجد جديد في أزمة سد النهضة.

ولفت إلى أنه لو كانت الأطراف توصلت إلى أمر جديد في أزمة السد كان تم الإعلان عنها فورا، لافتا إلى أن هناك عدة احتمالات وحلول في حالة عدم التوصل لاتفاق.

وأوضح أنه في حالة إعلان فشل مفاوضات سد النهضة، في هذه الحالة لن يكون أمامنا سوى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن مصر سوف تدخل من باب جديد وهو مشكلة "وجود" وفناء شعوب في حالة انهيار السد.

 

وأكد أنه في حالة حدوث زلزال قوي سيؤدي ذلك لانهيار سد النهضة، ونهاية حتمية لشعب مصر واالسودان، موضحا، أن ما حدث في ليبيا من كارثة بعد انهيار سد درنة سوف يقوي من موقفنا أمام مجلس الأمن.

 

وأشار إلى أنه بعد كارثة درنة، الأمم المتحدة مهيئة حاليا لسماع المخاطر التي تهدد السدود، والعالم بأكمله متخوف من تكرار الكارثة، وتسعى لتقييم السدود في العالم بأكمله.

 

 

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