محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف النهائي لمشروعات المبادرة الوطنية الخضراء الذكية

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الموقف النهائي للمشروعات الخاصة المبادرة الوطنية الخضراء الذكية التى تم ترشيحها بعد تقييمها من قبل اللجنة المشكلة من (مندوب من وزارة التخطيط - مندوب عن محافظة جنوب سيناء - مندوب عن مكتب الوحدة الإنمائي OUDA

مندوب عن المجلس القومى للمرأة - مندوب عن وزارة البيئة - مندوب عن وزارة الاتصالات)

وتم عرض المشروعات التى تم تقييمها إلا و هم ٥٣ مشروع و تم ترشيح ١٢ مشروع من المحافظة من جميع فئات المبادرة.

حضر العرض الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، اللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.