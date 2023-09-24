بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت و سانت جورج الأثيوبي في دوري ابطال افريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت و سانت جورج الأثيوبي في دوري ابطال افريقيا،تقدم بوابة الوفد اليوم خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبى في المباراة المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه. وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ويستعد الأهلي لبدء موسم جديد للدفاع عن لقبه الأفريقي بداية من الجولة الثانية أمام سان جيرمان. ويواجه جورج الإثيوبي على ستاد القاهرة الدولي. وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أوروبا للعام 11 في تاريخه بعد فوزه على الوداد المغربي في النهائي. ويحاول الأهلي مصالحة جماهيره بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على اتحاد العاصمة الجزائري، خاصة بعد الفوز الكبير على المصري في افتتاح الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي.. ومعلق اللقاء

وتقرر انطلاق الاستوديو التحليلي للمباراة في الساعة السابعة مساء، أي قبل المباراة بـ60 دقيقة، ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، ويحلل اللقاء كل من وليد صلاح الدين وأحمد حسن، نجما الكرة المصرية.

وفي تمام الثامنة مساء تنطلق المباراة بتعليق محمد الكواليني.

موعد مباراة سان جورج ضد الاهلي

سان جورج ضد الاهلي موعد مباراة الاهلي وسان جورج اليوم 2023-09-24 في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة .. تنطلق مباراة سان جورج والاهلي اليوم 2023-09-24 في دوري ابطال افريقيا على موقع الوفد .

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

و سيبدأ الاهلى طريق الدفاع عن لقبه بمواجهة سان جورج حيث سيحصل ضيفا على الفريق الاثيوبى لكن فى ستاد القاهرة حيث اتفق الفريقين على خوض مباراتى الذهاب و الاياب بمصر على ستاد القاهرة.

و ستقام مباراة الاهلى و سان جورج الاثيوبى فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاحد بتوقيت القاهرة و ستنقل مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت.

موعد مباراة الاهلي وسان جورج

موعد وتوقيت مباراة سان جورج ضد الاهلي يلا شوت في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة ، يلتقي الفريقين الاهلي وسان جورج اليوم 2023-09-24 في دوري ابطال افريقيا الساعة 20:00 .