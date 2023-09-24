مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم 2023-09-24 في دوري ابطال افريقيا،يستعد فريق الاهلى، اليوم الأحد، لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي. ويلعب الأهلي أمام سان جورج ذهاباً وإياباً فى البطولة القارية باستاد القاهرة طبقاً لاتفاق بين مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

وافق مسؤولو نادي سان جورج الإثيوبي على استضافة الأهلي لمباراته الذهاب في القاهرة، بعد رفض «كاف» إقامة المباراة في إثيوبيا.

ويلتقي الأهلي بنظيره سان جورج الإثيوبي مساء الأحد، على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب يوم 29 سبتمبر على نفس الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري لقاء الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمواجهة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في ذهاب الدور الثاني لمنافسات موسم 2023-24 من دوري أبطال إفريقيا هو يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تردد قنوات أون سبورتس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مشوار سان جورج الاثيوبى فى دوري الابطال

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

حكم مباراة الأهلي وسان جورج

أسند الاتحاد الإفريقي مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا إلى الحكم التشادي “ألفريد أرمي بوسري” كحم ساحة أول، كما يساعده في تحكيم اللقاء كلًا من: بوجالا عيسى وموسى حفيظ، بينما الحكم الرابع سيكون عبد الكريم عثمان، ومهمة مراقبة المباراة للحكم “أحمد إيدي”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا