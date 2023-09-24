مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي ضد سانت چورچ تويتر: مشاهدة مباراة الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم يلا شوت،تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد سان جورج، اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، إذ يسعى النادي الأهلي في هذه البطولة في الوصول إلى النجمة 12 في تاريخ بطولاته.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي – بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا، وذلك في تمام الثامنة مساءً، بتوقيت مصر ومكة المكرمة، وحيث من المنتظر أن، يلعب الأهلي مع سان جورج مباراة الإياب كذلك في القاهرة، لعدم استيفاء الملاعب الإثيوبية لكافة شروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا 2024

وستنطلق مباراة الأهلي ضد سان جورج اليوم في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، اليمن، الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، تنقل قنوات أون تايم سبورت ON Time Sports مباراة الأهلي اليوم على القنوات الفضائية والأرضية المفتوحة، كما ستتيح أون تايم سبورت مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 عبر صفحتها عبر فيسبوك، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة أون تايم سبورت الفضائي والأرضي.

تقديم مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا



دوري أبطال أفريقيا - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي في لقاء ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023.

يدخل الأهلي مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد القاهرة الدولي متسلحًا بالأرض والجمهور في مواجهة فريق سان جورج الإثيوبي الذي يحل ضيفًا عليه.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي ، فريق سان جورج الإثيوبي في مباراتي الذهاب والآياب على أرض استاد القاهرة الدولي طبقاً لاتفاق مسئولي الناديين.

يخوض الأهلي مباراة اليوم ضد فريق سان جورج الإثيوبي في بداية مشواره للدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا الذي توج به خلال الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

قائمة الأهلي ضد سان جورج



وتضم قائمة الأهلي ضد سان جورج كلاً من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وعلي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وسط الملعب: إمام عاشور وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد الضوي كريستو وبيرسي تاو

الهجوم: محمود كهربا وصلاح محسن

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو لعرض بعض التفاصيل الفنية على اللاعبين قبل مواجهة بطل إثيوبيا.

غيابات الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

الإصابة:

يغيب عن الأهلي أمام سان جورج للإصابة، اللاعبين عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، حيث من المنتظر أن يعود الثلاثي للمشاركة في المران الجماعي، بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.

هذا إلى جانب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي تعرض للإصابة في مباراة المصري الماضية بالدوري، وأصبح قريبا من الغياب عن لقاء سان جورج.

الإيقاف:

يفقد الأهلي خدمات المغربي رضا سليم للإيقافن وذلك بعد طرده مع الجيش الملكي في الكونفدرالية خلال الموسم الماضي، حيث غاب عن مباراة مع فريقه السابق والثانية ستكون مع الأهلي.

عدم القيد:

بينما يغيب الفرنسي أنتوني موديست عن الأهلي خلال المباراة، نظرا لعدم قيده في القائمة الإفريقية الأولى، وبالتالي لن يكون متاحا قبل دور المجموعات حال تأهل إليه الأهلي.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم



حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول -محمد عبد المنعم -رامي ربيعة -محمد هاني.

الوسط : أليو ديانج -إمام عاشور -مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات -أحمد عبدالقادر -محمود كهربا

موعد مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 ، وتحديدًا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا، عبر قناة أون تايم سبورت 1 إتش دي .

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

كما يمكنك متابعة المباراة عبر قناة موقع وتليفزيون "كورة بلس" ومتابعة تفاصيل اللقاء دقيقة بدقيقة ، والاستوديو التحليلي للقاء بوجود نخبة من المحللين والنقاد الرياضيين في مصر والوطن العربي، إلى جانب الفقرة التحكيمية الخاصة من koraplus.

تردد القناة الناقلة لمباراة سان جورج ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

القمر: النايل سات.

تحديث التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ملعب مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

تلعب مباراة الأهلي اليوم ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا، على ملعب "ستاد القاهرة".

حكم مباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

عيّن الاتحاد الأفريقى "كاف" التشادى ألفريد أرمي حكم ساحة لمباراة الأهلى وسان جورج الاثيوبى، ويعاونه الثنائي عيسى بوجولا، وحافظ موسى، على أن يتولى مهمة الحكم الرابع عبدالكريم عثمان، وفي غرفة الفار يتواجد أحمد إيدي من تنزانيا، بينما يتولى محمد سلطان إدارة اللجنة الطبية.