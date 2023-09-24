يلا شوت الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم تويتر | يلا شوت الاهلي وسان جورج بث مباشر اليوم بدون تقطيع،يترقب الجمهور، مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي مجانًا، المقرر لها اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من عمر مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة اليوم بين الأهلي وسان جورج في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب سان جورج مباراة الذهاب في القاهرة بعد الطلب من إدارة الفريق للعب المباراة في القاهرة هاب بجانب مباراة العودة.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي – بث مباشر اليوم بأبطال أفريقيا، حيث من المنتظر أن، يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي وسان جورج الاثيوبي وذلك في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام سان جورج

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبدالقادر.

غيابات الأهلي ضد سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

الإصابة:

يغيب عن الأهلي أمام سان جورج للإصابة، اللاعبين عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي، حيث من المنتظر أن يعود الثلاثي للمشاركة في المران الجماعي، بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير.

هذا إلى جانب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، الذي تعرض للإصابة في مباراة المصري الماضية بالدوري، وأصبح قريبا من الغياب عن لقاء سان جورج.

الإيقاف:

يفقد الأهلي خدمات المغربي رضا سليم للإيقافن وذلك بعد طرده مع الجيش الملكي في الكونفدرالية خلال الموسم الماضي، حيث غاب عن مباراة مع فريقه السابق والثانية ستكون مع الأهلي.

حكم مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وسان جورج اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2023/2024، وجاءت مهام طاقم التحكيم كالآتي:

اسم الحكم

دور الحكم

جنسية الحكم

ألفريد أرمي

حكم الساحة

تشاد

عيسى بوجولا

حكم مساعد أول

تشاد

حافظ موسى

حكم مساعد ثانِ

تشاد

عبدالكريم عثمان

الحكم الرابع

تشاد

أحمد إيدي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري وسان جورج | من هنــــا

حكم الفيديو VAR

تنزانيا

محمد سلطان

إدارة اللجنة الطبية