للمرة الثانية.. عملية لزراعة قلب خنزير معدل وراثيًا في جسم إنسان (شاهد)

نجح جراحون في جامعة مريلاند الأمريكية في زرع قلب خنزير معدل وراثياً في جسم إنسان، كان يعاني من قصور قلبي كاد أن يودي بحياته، في جراحة هي الثانية من نوعها، إذ أجريت جراحة مماثلة في يناير 2022.

وعرضت فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، تقريرا مصورا يرصد عملية لزراعة قلب خنزير معدل وراثيًا في جسم إنسان للمرة الثانية.

وأوضح التقرير، أن فريق طبي في جامعة مريلاند الأمريكية أعلن عن زرع قلب خنزير معدل وراثيًا لأحد المرضى بهدف إنقاذ حياته ليكون بديلًا لقلبه المجهد، وتعد هذه ثاني عملية من نوعها خلال أقل من عامين.

ولفت، إلى أن هذا الحل يمثل الخيار الوحيد لهذا المريض، حيث أكد المريض لورانس فوسيت، أنه خضع للعملية أملًا في دقيقة إضافية يمكن أن يعيشها مع عائلته.

وأجريت أول عملية زرع قلب من خنزير إلى إنسان في يناير 2022، لكن المتلقي ديفيد بينيت، توفي بعد شهرين، ربما بسبب فيروس يسمى الفيروس المضخم لخلايا الخنازير، ونتيجة لذلك، طور الباحثون اختبارات أكثر حساسية لفحص الأعضاء المانحة بحثاً عن الفيروس.

فى المقابل، منحت إدارة الغذاء والدواء (FDA) موافقة طارئة لإجراء الجراحة الأسبوع الماضى من خلال ما يسمى بمسار "الاستخدام الرحيم" للدواء التجريبي الجديد للمريض الواحد (IND)، ويُستخدم هذا النوع من الإجراءات عندما يكون المنتج الطبي التجريبى، مثل قلب الخنزير المعدل وراثيًا، هو الخيار الوحيد المتاح لعلاج حالة خطيرة أو مهددة للحياة.