وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ضربة قاسية لتجار المواد المخدرة، حيث ضبطت 15 فرش حشيش وأسطوانتين من مخدر الهيروين بحوزة شخصين تخصص نشاطهما الإجرامي في ترويج مخدر البانجو والحشيش متخذين من دائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت برصد معاوني مباحث مركز فايد، نشاط شخصين "لديهما معلومات جنائية"- مقيمي بدائرة المركز تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وعلنية ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما (15 فرش حشيش وأسطوانتين هيروين).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.