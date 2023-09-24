يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في نهر النيل بالوراق، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بالوراق، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة عامل رميا بالرصاص بسبب مشاجرة بينهما.

وكشفت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء مدير الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بمحافظة أسيوط) مصابًا بطلق ناري بالرأس.

بالفحص - بناء على توجيهات مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة - وسؤال نجله (عامل - مقيم بذات العنوان) قرر بأنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص " أجرة" حدثت بينهم و بين (حارس الموقع) مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، قام على إثرها الأخير بإخراج بندقية خرطوش، وإطلاق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته "ولاذ بالفرار".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام" - طلقتين لذات العيار.