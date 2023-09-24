أزمة بين نيمار ومدرب الهلال السعودي

نشبت أزمة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، والمير الفني خورخي خيسوس، على خلفية، تعادل الزعيم الأخير على أرضه ووسط جماهيره أمام نافباخور الأوزبكي، خلال اللقاء الذي جمعهما أخيرًا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.





وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأحد ، إلى أن المدرب، قام بتوبيخ اللاعب وتوجيه عبارات حادة إليه داخل غرف الملابس عقب اللقاء، متهمًا إياه بعدم تقديم أي إفادة فنية للفريق.

وواصلت، نيمار لم يتقبل هذا الأمر وطالب المدرب بحسن التعامل، كما تحدث مع الإدارة على ضرورة رحيله حال تكرار تلك الأساليب في التعامل معه داخل الغرف المغلقة.

نيمار في قائمة البرازيل ..

على صعيد آخر، شهدت قائمة منتخب البرازيل الأخيرة، تواجد نيمار من أجل خوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي نيمار جونيور لاعب فريق الهلال السعودي، وفينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد الذي تعافى مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به مع الفريق الميرينجي.

وكان نيمار قد تألق مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الأخيرة، في المباراتين الماضيتين للمنتخب أمام منتخبي بوليفيا وبيرو، بتسجيله هدفين في شباك بوليفيا وصناعته هدف الفوز في الدقائق الأخيرة أمام بيرو.

ويواجه منتخب البرازيل كل من فنزويلا وأوروجواي، حيث يطمح نيمار ورفاقه في مواصلة طريق الانتصارات مع المنتخب البرازيلي، حيث حطّم نيمار الرقم القياسي كأفضل مسجّل في تاريخ منتخب البرازيل في كرة القدم رافعاً رصيده إلى 79 هدفًا، بفارق هدفين عن الأسطورة بيليه.