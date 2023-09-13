نيمار يخوض مباراته الأولى مع الهلال في الدوري السعودي

ينتظر جمهور فريق نادي الهلال وصول النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للرياض استعدادًا لخوض المواجهة الأولى مع أزرق الرياض، والتي ستكون في الجولة السادسة التي تنطلق غدًا الخميس.

نيمار يخوض مباراته الأولى مع الهلال أمام الرياض

سيلعب نادي الهلال مواجهته الأولى بوجود نيمار أمام نادي الرياض، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ينتظر جمهور الهلال مشاركة نيمار في أول مباراة له مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها لمعاناته من آلام في العضلة الأمامية، وبسببها خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي قبل المغادرة للمشاركة مع منتخب البرازيل.

خطف نيمار الأنظار بمشاركته مع المنتخب البرازيلي أمام بوليفيا وبيرو وتسجيله لهدفين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أصبح بسببهم الهداف التاريخي لمنتخب السامبا متخطيًا الأسطورة بيلية.

يطمح جمهور نادي الهلال في تألق نيمار مع الفريق وتحقيق انطلاقه قوية وليبدأ في المساهمة بتحقيق الانتصارات والبطولات خلال خلال المواسم المقبلة، ويحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، فيما يقع الرياض في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.