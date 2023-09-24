محافظ الدقهلية يكرم رموز التمريض تقديرًا لدورهم البارز في رعاية المرضى

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد احتفال نقابة التمريض بالدقهلية باليوم العالمي للتمريض من داخل القاعة الكبري بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، والدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر وعضو مجلس الشيوخ ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والعميد لطفي عبدالمجيد جهاز المخابرات العامه، والمقدم عماد صالح جهاز المخابرات العامة، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي ، وجميع قيادات مديرية الصحه بالدقهليه والدكتورة أمينة النمر عميد كلية تمريض جامعة المنصورة.

وقال "مختار " سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط جيش مصر الأبيض العظيم وتكريمي لهم تقديرًا لدورهم وجهودهم في خدمة المرضي ، وتحملهم المشاق والمتاعب والسهر من أجل إنقاذ حياة المريض ، بالإضافة إلي تحمل مسئولية الأسرة.

كما قال "المحافظ" خالص تهاني القلبية لأعضاء هيئة التمريض بكافة القطاعات الصحية بالدقهلية علي الاحتفال بعيدهم السنوي تكريماً وتقديراً لهم ، وهذا أقل حق من حقوقهم وواجب وطني.

وأيضا قال "مختار" أقدم تحية إعزاز وتقدير للممرض والممرضة والطبيب على جهودهم الفائقة والمتميزة من أجل حماية صحة المرضى وسط المخاطر الكبيرة التي تحيط بيهم ، فلم يلتفتوا الي كل هذا ووضعوا واجبهم الوطني أمام أعينهم.

وأشار " المحافظ " إلي أن التمريض ليس مجرد مهنة بل هو رسالة إنسانية تهدف إلى الاهتمام بالآخرين وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم فلنمنحهم الاحترام والتقدير الذي يستحقونه ولنكرمهم طوال العام .

كما أشار "مختار" إلي أن جائحة كوفيد 19 أظهرت بوضوح الأهمية الكبيرة للممرضين ودورهم الحيوي في رعاية المرضى ومكافحة الأمراض ، فقد عملوا بشكل استثنائي وضحوا للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته وتعتبر جهودهم وتضحياتهم مصدر إلهام للجميع.

وأكد "المحافظ" دعمه الكامل لملائكة الرحمة على مواصلة عملهم النبيل وتحسين ظروف عملهم تقديراً لجهودهم غير المحدودة في رعاية المرضي، مشيراً إلي أننا نقدر تفانيهم وشجاعتهم وإخلاصهم في تقديم الرعاية الصحية.

كما أكد "مختار " أن الممرضين ليسوا أشخاصاً يقومون فقط بتنفيذ الإجراءات الطبية بل مساندين للمرضى وعائلاتهم ، يقدمون الراحة والدعم العاطفي والمعنوي للمرضى ويساعدونهم في فهم تشخيصاتهم وخطط العلاج، ويجابهون التحديات اليومية في مجال الرعاية الصحية.

ومن جانبها قالت " نقيب عام تمريض مصر " بإسم هيئة التمريض في مصر اتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي دمعه الكامل لمهنة التمريض تقديراً لدورهم ومكانتهم ورسالتهم السامية ، مشيرة إلي أن التمريض في مصر لم يشهد دعم في تاريخه أو تقدير مثل ما حدث في عهد فخامة الرئيس السيسي.

وقال الدكتورة " كوثر " اتقدم بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية علي دعمه الدائم والمستمر لأعضاء هيئة التمريض في كافة القطاعات الطبية ، وحرصه الشديد علي مشاركته كافة احتفالاتهم، وتقديم يد العون لهم في أي وقت .

واوضحت " نقيب عام التمريض "قائلة إن عدد أعضاء هيئة التمريض علي مستوي الجمهورية بلغ 300 الف ممرض وممرضة والدقهلية وحدها بها 23 ألفًا، يحاربون من أجل إنقاذ حياة المرضي رغم مسئوليتهم الأسرية.

وفي نهاية الاحتفال اهدي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية درع المحافظة الي الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر، ومن جهتها قامت الدكتورة كوثر محمود بإهداء درع النقابة إلي الدكتور أيمن مختار، وقاموا بتكريم جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية المشاركة في الاحتفال ، بالإضافة إلي تكريم عدد 250 من أعضاء هيئة التمريض بمختلف القطاعات الطبية سواء قطاع الصحة أو الجامعة أو التأمين الصحي أو الأمانة.

والجدير بالذكر أن برامج الحفل تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم ، وعرض فيديو عن أنشطة النقابة العامة للتمريض والنقابة الفرعية بالدقهلية، بالإضافة إلي تقديم فقرة غنائية عن الجيش الابيض القطاع الطبي وعدد من الأغاني الوطنية.