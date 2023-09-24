غدا.. قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بمدينة طلخا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدا الاثنين الموافق 25سبتمبر الجاري من الساعة 2 ظهرا الي الساعة 8 مساء من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة طلخا لتنفيذ اعمال صيانة علي خط 8 بوصه اسبيستوس بطريق المعاهدة بطلخا.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضح التقرير انه نظرا لتنفيذ اعمال الصيانة علي الخط المذكور سيتم قطع المياة عن بعض المناطق بمدينة طلخا وتشمل منطقة البر والوفا وشارع العوضي وتقسيم عمرو يونس وعزبة عربان.

وقد وجه "مختار" لمحمد امين مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني جميع انحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بمدينة طلخا بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.