جنايات سوهاج تعاقب عامل وربة منزل بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجها بالبلينا

عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ض . ا . ح" عامل، والمتهمة "ف . ع . س" ربة منزل شنقاً، بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه "ع.م.ح" زوج المتهمة الثانية بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم، وسامر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شخص عليه ملقاة فى المياه داخل برميل بدائرة المركز.

وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة المباحث لمكان الواقعة وكانت الجثة طافية على المياه وتم انتشالها وبها عدة إصابات بالرأس، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما فقررا التخلص من زوج المتهمة الثانية وقاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وانهالا عليه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة وعندما تأكدا من وفاته وضعا جثته فى برميل وألقيا بها فى المياه حتى لا يشك أحد فى أمرهما .





تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .