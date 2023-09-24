صحة الشرقية: وحدة مناظير بلبيس تنقذ حياة مريضة بالعناية المركزة

قام الفريق الطبي بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمى بمعهد تيودربلهارس، والدكتور عصام غالي استشاري التخدير، بإجراء منظار معدة لمريضة بالعناية المركزة لينقذ حياتها إثر إصابتها بقيء دموي حاد نتيجة دوالي بالمعدة.

حيث تم حقن دوالي المريضة بعقار الإماكاريل، والسيطرة على النزيف، وذلك للمرة الأولى بالمستشفى، والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأجرت الوحدة قائمة مناظير أخرى لعدد ٦ حالات خلال نفس اليوم، تنوعت بين منظار تشخيصي لطفلة تبلغ ١٢ عاما تعاني من قيء دموي، ومنظار معدة تشخيصي لمريض ٦٥ عام يعاني من براز مدمم، وأظهرت عدسة المنظار عن وجود قرح متعددة بالإثنى عشر

كما تم إجراء منظار لمريض يبلغ ٦٠ عامًا يعاني من دوالي بالمريء من الدرجة الأولى، والتهابات بجدار المعدة، وحالة أخرى لمريض مدخن تبين انه مصاب بارتجاع في العصارة الصفراوية للقنوات المرارية، والتهابات شديده بجدار المعده والمرئ، ومريضة أخرى تعاني من آلام حادة بالمعدة وارتجاع بالمريء، ومنظار تشخيصي لمريض يعاني من أنيميا، وأخيرا منظار قولوني تشخيصي لطفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات وتبين إصابتها بالتهاب حاد بالقولون بالإضافة لأخذ عينات باثولوجية من القولون لفحصها معمليا، وجميع الحالات الآن بحالة جيده وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.