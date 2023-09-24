محافظ الشرقية يستقبل وزير التموين وسفير دولة ايطاليا







استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد ميكيلي كواروني سفير دولة ايطاليا بجمهورية مصر العربية، بمكتبة بالديوان العام، في حضور نواب المحافظ، واللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ، والدكتور عبد السلام محمد سالم الرئيس غير المتفرغ للشركة القابضة للصوامع، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع، واحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، وقيادات المحافظة.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المشروعات التي تتعلق بانشاء وتطوير الصوامع والتي جاءت بتوجيه رئاسي، وتعد من المشروعات القومية الحيوية لمساهمتها في تأمين السلع الإستراتيجية للأسواق، لافتاً إلى أن التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال إنشاء الصوامع أسفر عن إنشاء 6 صوامع متطورة بتمويل ايطالي منهم 4 صوامع بمحافظة الشرقية بجانب الإستفادة من الخبرات الإيطالية في الإنشاء والإدارة والتشغيل والذي ساهم في تعزيز السعات التخزينية للحبوب، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والذي بدوره ساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

ورحب محافظ الشرقية بزيارة وزير التموين والتجارة الداخلية ، مشيداً بدور وزارة التموين لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة، تقوم بتقديم جميع خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية، حماية المستهلك، والدمغة والموازين، وجميع خدمات بطاقات التموين بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية بهدف الحفاظ علي الحبوب، وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد .

كما رحب محافظ الشرقية بزيارة سفير دولة ايطاليا لمحافظة الشرقية والتي تدلل على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والودية بين مصر وايطاليا، والتى تشهد تطوراً كبيراً فى الفترة الحالية على جميع المستويات السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية المتبادلة، فى ظل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب سفير دولة ايطاليا عن شكره وتقديره لحفاوة الإستقبال، مؤكداً أن العلاقة بين مصر وإيطاليا تشهد تنوعاً كبيرا، وتمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين

وفي نهايه اللقاء أهدى محافظ الشرقية لوزير التموين والتجارة الداخلية وسفير دولة ايطاليا دروعاً تذكارية تحمل شعار المحافظة تقديراً لدور كل منهما في تعزيز أطر التعاون المشترك للنهوض بالخدمات المؤداه للمواطنين على أرض المحافظة.