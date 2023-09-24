بولندا تستقبل أكثر من 27 ألف لاجئ أوكراني في 24 ساعة

أكدت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 27 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير من العام الماضي إلى أكثر من 15 مليونا و799 ألف شخص.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا"، اليوم الأحد أن 26 ألفا و800 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم، فيما بلغ إجمالي العائدين حتى الآن قرابة 14 مليونا و22 ألف شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.