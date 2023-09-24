الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل أكثر من 27 ألف لاجئ أوكراني في 24 ساعة

لاجئ أوكرانيا
لاجئ أوكرانيا

 

أكدت وكالة حرس الحدود البولندية، استقبال 27 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير من العام الماضي إلى أكثر من 15 مليونا و799 ألف شخص.

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وأضافت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا"، اليوم الأحد أن 26 ألفا و800 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم، فيما بلغ إجمالي العائدين حتى الآن قرابة 14 مليونا و22 ألف شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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