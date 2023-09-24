الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إجراء 50 ألف و 848 تحليلاً مختلفا بمعامل مستشفيات المنيا

معامل التحاليل
معامل التحاليل

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إجراء 50 ألف و 848 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية ، خلال شهر أغسطس الماضى ، تنفيذأ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وبتوفير خدمة طبية لائقة فى كافة التخصصات ، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل بالمنيا، أنه تم أخذ 444 تحليل عينة أغذية ، وتحليل 4309 عينة مياه شرب، 28 عينة مياه صرف صحى، 38 عينة مياه غسيل كلوى، و 4 تحاليل فحص مياه معبأة، 137 فحص طرود معادن ثقيلة ، وفحص 87 عينة مياه حمامات سباحة واستخراج 1652 شهادة صحية.

 

بالإضافة ، إلى 7344 صورة دم كاملة وإجراء 11604 تحاليل غازات دم وأملاح ، 20121 تحليلا كيميائيا ، وتحليل 88 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة ، 541 تحليل فيروسات ELISA، و 453 فحص ميكروسكوبى ، و 5 Gene expert ، و 105 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن ، وتحليل 943 عينة للكشف عن الملاريا.

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