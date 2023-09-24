الشباب والرياضة تواصل تنفيذ فعاليات البرنامج الدولي للتطوع في مصر

بالتعاون مع "مؤسسة شباب المتوسط للتنمية" ..

تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية ، تنفيذ فعاليات برنامج التطوع الدولي بالقاهرة ، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والكشفية والتطوعية المختلفة والمتنوعة.

ويستمر البرنامج خلال الفترة من ١٦ سبتمبر - ١٦ أكتوبر المقبل ، بمركز شباب روض الفرج ، بمشاركة ١٧ متطوع ومتطوعة من دولتي ألمانيا والبرتغال.

شملت الفعاليات تنظيم زيارة لنادي الكشافة البحرية بالقاهرة للتعرف على الأنشطة والبرامج التي يقوم بها النادي، والمشاركة في ممارسة عدد من تلك الأنشطة والتي من بينها ألعاب كرة السرعة والتجديف والكياك بالنيل، بالإضافة الى محاضرة تعريفية عن الحركة الكشفية (النشأة - الأهداف - التطور) كما حضر الزيارة عدد من أعضاء من مشروع سفراء شباب مصر ومكتب التبادل الثقافي والتعاون الدولي أثناء تنفيذ الأنشطة والفاعليات بالبرنامج.

يسعى البرنامج إلى تشجيع وترويج السياحة المصرية من خلال "السياحة التطوعية" التي تعد أحدث اتجاهات السياحة العالمية وتحويل مصر إلي قبلة للعمل التطوعي الدولي ، حيث انضم ٢٥ شاب وشابة من الشباب المصري إلى المتطوعين الأوروبيين من مختلف أنحاء الجمهورية بهدف التعايش وتبادل الخبرات.

وتتنوع الأنشطة بين أندية ممارسة اللغات الأجنبية وورش العمل في مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمدن الشبابية وحملات توعوية حول الحفاظ على التراث الثقافي وزيارات ميدانية متعددة في القاهرة والإسكندرية.

يأتي تنفيذ البرنامج تزامناً مع حصول الأستاذ الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، على جائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين نظراً لدوره الفعال والبارز في تطوير الحركة التطوعية ومنظومة التطوع المصرية.



