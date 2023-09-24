عزاء منير راضي بالحامدية الشاذلية.. الليلة

تستقبل أسرة المخرج منير راضي، واجب العزاء في الراحل، اليوم الأحد، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب.

وفاة المخرج منير راضي

وكان رحل عن عالمنا أمس، السبت، المخرج منير راضى، عن عمر يناهز 80 عامًا، وشييع جثمانه من مسجد السلام بمدينة نصر، بعد صلاة الظهر.

وحضر من أسرته، شقيقه مدير التصوير مجدي راضي، وابن شقيقه المخرج إيهاب راضي نجل الراحل محمد راضي، والمخرجة حنان راضي، والمخرج محمد مصطفى، ومدير التصوير سمير جبر، ود. حسين بكر مدير التصوير وأحد تلامذته المقربين، وشيعت جنازته ودفن بمدافن مدينة نصر.

وكانت أعلنت شقيقته الفنانة عفاف راضي، وفاة المخرج منير راضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، كتبت: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعًا الصبر".

معلومات عن المخرج منير راضي

يذكر أن المخرج منير راضى، نشأ فى أسرة فنية تضم عددا من صناع السينما والمسرح ومنهم المخرج محمد راضى، والفنان والمخرج السيد راضى، والمطربة الكبيرة عفاف راضى.

ثم أصبح مخرجا فيما بعد وله عدد من الأفلام الشهيرة وصاحب فيلمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية وهما، زيارة السيد الرئيس، وأيام الغضب.