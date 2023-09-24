ذهب مصر تتعاقد مع «بنك الإسكندرية» لتطبيق الدفع الإلكتروني في قطاع الذهب

تعاقدت شركة ذهب مصر لتجارة السبائك والجنيهات مع بنك الإسكندرية لتصبح بوابة الدفع الإلكتروني الأولى والوحيدة في قطاع الذهب، حيث توفر بوابة « ذهب مصر» للدفع الإلكتروني طرق دفع متعددة ومريحة للمستثمرين في قطاع الذهب، مثل الدفع ببطاقة الائتمان مثل فيزا وماستر كارد وميزة، وكذلك الخصم من الحساب المصرفي، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع عند الاستلام.

وتلعب بوابات الدفع الإلكتروني، دورًا حاسمًا في التجارة الإلكترونية، حيث تمثل واحدة من أهم الوسائل التي تساعد على تسهيل العمليات التجارية وتحسين تجربة المستخدمين في التسوق عبر الإنترنت، وهي إحدى أدوات التجارة الإلكترونية في تسهيل الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال بين المشتري والبائع عبر الإنترنت، وتتيح هذه البوابات للمستخدمين الدفع الآمن والفوري للمشتريات التي يقومون بشرائها عبر الإنترنت.

في حين تعد شركة « ذهب مصر» واحدة من الأسواق الرئيسية للتجارة الإلكترونية بقطاع الذهب في مصر، ما يجعل تحويلها لبوابة الدفع الإلكتروني الأولى والوحيد أمرًا ضروريًا للغاية، لتسهيل العمليات التجارية بقطاع الذهب عبر الإنترنت، حيث تقدم « ذهب مصر» لعملائها خدمات الاستثمار في الذهب بأوزان مختلفة تبدأ من ربع جرام حتى الكيلو من خلال منصتها الإلكترونية ( DAHABMASR.COM)، وذلك بالتعاون مع عدة شركات ومصانع عريقة مصرية في السوق المحلي إيمانا منها بدعم المنتجات المصرية.

ويعد بنك الإسكندرية أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر ، الذي تأسس عام 1957، وأصبح تابعًا لمجوعة انتيسا سان باولو الإيطالية منذ عام 2007، ويمتلك نحو 175 فرعًا في جميع محافظات الجمهورية، ويضم 4.2 الف موظف، ويخدم نحو 1.6 مليون عميل، كما يلعب بنك الإسكندرية دورًا حيويًا في حاضر ومستقبل مصر الاقتصادي، حيث يخدم قاعدة عملاء من جميع القطاعات ومجالات الأعمال من خلال توفير المنتجات المالية والخدمات ذات القيمة المضافة والحلول لعملاء التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات.

كما يسعى البنك لتوفير الخدمات المصرفية للعملاء من خلال وسائل متعددة وسلسة تتضمن خدمات الإنترنت والموبايل البنكية، والبطاقات، والمحافظ الالكترونية، وأحدث جيل من نقاط البيع وماكينات الصرافة الآلية.