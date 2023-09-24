ارتفاع نسى فى درجات الحرارة اليوم الأحد بقنا

تشهد الأحوال الجوية بنطاق محافظة قنا، اليوم الأحد ارتفاعا ملحوظا فى دراجات الحرارة، مع انخفاض نسبى فى ساعات الصباح الأولى ومع بداية اليوم ومع حلول ساعات المساء، وذلك مع دخول فصل الخريف.

حيث يسود اليوم طقس حار نهارا، مائل للحرارة مع حلول الليل، ويستمر نشاط الرياح علي معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة مع حلول ساعات الليل خاصة على المراكز الشمالية للمحافظة ابتداءً من مركز الوقف ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وابو تشت، فيما ترتفع الحرارة نسبياً على باقى أجزاء المحافظة الجنوبية، بداية من قنا عاصمة المحافظة مرورا بمراكز قفط وقوص ونقادة وذلك لقربها من خط الاستواء.

وعن حركة الرياح حيث تشهد المحافظة استقرارا نسبياً فى حركة الرياح، حيث تنشط رياح متوسطة على كافة أنحاء المحافظة خلال تلك الساعات، مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار واختفاء السحب على مختلف أنحاء المحافظة.

وعن درجات الحرارة فقد سجلت درجات الحرارة طبقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد المصرية اليوم الأحد الموافق ٢٤سبتمبر ٢٠٢٣، فقد سجلت درجة الحرارة العظمى ٤١ درجة، و ٢٥ درجة لصغرى.