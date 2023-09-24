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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تكريم أسرة مسلسل ستهم بمهرجان المسرح العربي.. صور

تكريم أسرة مسلسل
تكريم أسرة مسلسل ستهم بمهرجان المسرح العربي

كرمت إدارة مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة والثلاثين أسرة مسلسل ستهم، والتي قامت ببطولته الفنانة روجينا وعرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

 

وحضر من فريق العمل النجمة روجينا والنجم محمد عبدالحافظ والفنانين احمد الرافعي وإبراهيم السمان ونانسي صلاح وسحر حسن؛ ومخرج العمل رؤوف عبدالعزيز وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

وكان من ضمن الحضور لجنة تحكيم المهرجان علي رأسهم المخرج خالد جلال، والذي قدم التكريم لكل صناع المسلسل بصحبة عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان ايمن الشيوي؛ وفي حضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والذي تحمل الدورة الجديدة من المهرجان اسمه.

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