زيادة رؤوس أموال شركتى «راميدا» و«أيكون»

75 قرشاً قيمة كوبون «أسمنت قنا»

شهدت البورصة مؤخراً زيادة رؤوس أموال لعدد من الشركات المقيدة بسوق الأسهم.. تضمنت قائمة الشركات التى قامت بزيادة رأسمالها شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية راميدا من 1008.4 مليار جنيه إلى 1.520 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 127.8 مليون جنيه.

كما شهدت شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء «أيكون» زيادة فى رأس المال من 121.2 مليون جنيه إلى 145.5 مليون جنيه، بزيادة 97 مليون جنيه.

كما قامت أيضاً شركة مصر للأسمنت «قنا» بتوزيع كوبونات نقدية بقيمة 0.75 جنيه.. وحافظ أيضاً قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على صدارته للقطاعات الأكثر قيمة تداول، حيث سجل 2.4 مليار جنيه، تلاه قطاع البنوك بقيم تداولات 2 مليار جنيه، ثم الموارد الأساسية بقيم 1.8 مليار جنيه، والعقارات أيضاً بنحو 1.8 مليار جنيه.