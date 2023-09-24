لا تعارض بين عمل شعبة الأوراق المالية والاتحاد.. وانتخاب هيئة المكتب قريباً

5 أعضاء لهيئة المكتب

قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة سوف تخاطب أعضاءها خلال الأيام القليلة القادمة لاختيار وانتخاب هيئة مكتبها، حتى يتاح لها ممارسة عملها فى خدمة الشركات الأعضاء، وصناعة الأوراق المالية.

تأتى هذه الخطوة بعد فوز أحمد الوكيل برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، فى الانتخابات التى أجريت خلال الأسابيع الماضية.

أضاف «عبدالعزيز» أن الشعبة مستمرة فى دورها لخدمة السوق، وأنه لا تعارض بين عملها، وعمل اتحاد الأوراق المالية الذى تم انتخاب أعضائه مؤخرا.

أشار إلى أن أعضاء الشعبة سوف يعملون على تقديم الدعم الكامل لصناعة الأوراق المالية، وكذلك التنسيق مع اتحاد الأوراق المالية فيما يتعلق بالعاملين فى سوق المال.

يتكون مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية من نحو 21 عضواً، ويختار منهم هيئة المكتب الرئيس وعدد 2 نواب للرئيس، والأمين العام، وأمين عام مساعد.

وسبق أن أشار «عبدالعزيز» إلى أنه تمت مخاطبة الشركات الأعضاء أكثر من مرة، وعددها نحو 50 شركة بسداد قيمة الاشتراك السنوى، وقيمته 1000 جنيه.

كما قامت الشعبة فى الأشهر الماضية بعقد العديد من الدورات لرفع كفاءة العاملين بشركات الأوراق المالية فى التحليل الفنى، بالتعاون مع جمعية المحللين الفنيين.