الفاو يختار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الافريقية

قامت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة( FAO) باختيار مصر لاطلاق برنامج الصحة النباتية الافريقي African Phytosanitary Porgram ، وذلك بحضور ٩٠ ممثل من ١١ دولة أفريقية وهي (مصر ، المغرب، كينيا، غينيا بيساو، أوغندا، مالي، الكاميرون، سيراليون، الكونجو، زامبيا، زيمبابوي). خلال الفترة من ٢٥ – ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ .

الصحة النباتية الافريق

يأتي ذلك لدور مصر الريادي والإقليمي في افريقيا وما يمتاز به الحجر الزراعي المصري من قوه فنيه في مجال الصحه النباتية والتي تمثل نموذجا افريقيا يحتذي به في هذا المجال.

وقال المهندس اسلام فرحات مدير وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعى المصري ان البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 5 ايام سوف يتضمن جلسات وورش عمل حول رصد الآفات الحجرية بالإضافة الى زيارات ميدانية لبعض المزراع للتعرف على أحدث تكنولوجيا متقدمة يتم استخدامها لأول مرة لرصد الافات الحجرية ومكافحتها.

وأشار إلى أن المدربين هم خبراء من وزارة الزراعة الأمريكية وبحضور ممثلي الاتحاد الافريقي وان المتدربين الأفارقة سوف يقومون بتدريب زملائهم بعد عودتهم لبلادهم .

وأضاف ان الدكتور أسامة الليثي السكرتير العام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أنه سوف يشارك في الورشة بالاضافة إلى الدكتور عبدالحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( ممثل الفاو لاقليم الشرق الادني وشمال افريقيا)، وكذلك مسئولى مكتب الفاو بالقاهرة.