تأجيل موعد الإطلاق الأول لصاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل.. والسبب فني

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية بشكل رسمي عن تأجيل موعد الإطلاق الأول لصاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل، والذي كان من المفترض أن يتم في أكتوبر القادم، وفق روسيا اليوم.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "قررت وكالة الفضاء الأوروبية تأجيل عملية إطلاق صاروخ Ariane 6 إلى الفضاء، والتي كانت من المفترض أن تتم في 3 أكتوبر القادم، التأجيل جاء بسبب اكتشاف مشكلات فنية في الصاروخ".

وأضاف البيان:"خلال التحضيرات لاختبار الصاروخ تم اكتشاف بعض المشكلات، ومن الضروري إجراء بعض الأبحاث الضرورية قبل إطلاق الصاروخ".

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة فرانس برس فإن "المشكلات التي لاحظها الخبراء كانت في المنظومة التي تحافظ على ثبات الصاروخ بعد الإقلاع".

وكان المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية قد ذكر العام الماضي أن عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Ariane 6 من المفترض أن تنفذ من قاعدة كورو الفضائية في غوايانا الفرنسية، بالتعاون مع شركة Arianespac.



