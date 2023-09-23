احتجاجات إسرائيلية ضد نتنياهو وحكومته بسبب التعديلات القضائية

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف «جهاز القضاء»، للأسبوع الـ38 على التوالي، حيث ستشارك عشرات الآلاف في التظاهرة المركزية بشارع كابلان في تل أبيب.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية، إن الآلاف شاركوا في الاحتجاجات في عشرات البلدات والمفارق الرئيسة ضد حكومة نتنياهو، في العديد من البلدات بينها حيفا والقدس ونتانيا وكفار سابا ورمات هشارون والخضيرة ورحوفوت ومفرق كركور وغيرها من البلدات الإسرائيلية.

وعززت شرطة الاحتلال من تواجدها الأمني في مواقع التظاهرات خاصة في شارع كابلان في تل أبيب وحيفا ونشرت الحواجز وفرق الخيالة لمواجهة التظاهرات.

وذكر الإعلام العبري أن منظمي الاحتجاجات أعلنوا أن المظاهرة المركزية أطلق عليها «لا يوجد غفران للديكتاتورية»، في إشارة إلى ما يسمى بيوم الغفران الذي يصادف يومي الأحد والإثنين.

ومن المقرر أن تنظم عقب المظاهرة المركزية في كابلان، مسيرة باتجاه منزل رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في تل أبيب.

وجاء عن «قوة كابلان»، أنه «مع انتهاء حملة الكذب التي قام بها نتنياهو في الولايات المتحدة، وكشف عن نيته الاستمرار في جوهر الانقلاب على القضاء والاستيلاء على لجنة تعيين القضاة، لن نسمح له بأن يحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية خطيرة ويجرنا إلى أزمة دستورية».

وأكدت أن «وتيرة الاحتجاج ستزداد في الأسابيع المقبلة حتى عودة الكنيست وهناك سنمنع الانقلاب، لا يوجد غفران لأولئك الذين دمروا كل جزء جيد ويحاولون تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية».

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