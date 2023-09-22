نتنياهو يُصرح حول السلام بين إسرائيل والسعودية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، أن السلام بين إسرائيل والسعودية من شأنه سيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة، وذلك في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة نتنياهو:

السلام بين السعودية وإسرائيل سيخلق شرق أوسط جديدا وسيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة.

يُمكن تحقيق السلام مع السعودية برعاية الرئيس الأمريكي.

اتفاقات إبراهام فتحت الباب أمام حقبة تاريخية من السلام.

السلام مع الدول العربية سيزيد احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.

على الفلسطينيين التصالح مع وجود الدولة اليهودية، وأن يعترفوا بأن تكون للشعب اليهودي دولته الخاصة.

يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية.

أتطلع إلى السلام مع الفلسطينيين.

الممر الواصل بين الهند وأوروبا سيشكل تحولا جذريا وتاريخيا.

إيران ستعمل على تقويض السلام.

تصريحات نارية من "نتنياهو" بشأن السلام مع الفلسطينيين

صرَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بأن إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح المشتركة مما سيسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقًا، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

أضاف نتنياهو في خطابه أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن السلام مع الدول العربية سيزيد من احتمالات التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين.

شددَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه يجب ألا يحظى الفلسطينيون بحق النقض على اتفاقيات السلام مع الدول العربية.

تابع قائلًا: "نقترب من التوصل إلى السلام مع المملكة العربية السعودية، وسيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة، والسلام بين السعودية وإسرائيل سيخلق شرقًا أوسطًا جديدًا".