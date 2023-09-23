كواليس حوار هيكل مع التليفزيون المصري

كشف الكاتب سيد المليجي، كواليس لقاء الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، على التليفزيون المصري عام 1990، والذي فُقد ولم تمت إذاعته في هذا الوقت وإلى الآن.

محمد حسين هيكل



وقالالمليجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الحوار مر عليه 33 عام، ولا يوجد أحد يفك الاشتباك حوله، ولماذا لم يعرض على التليفزيون المصري.



وأضاف، ان المخرج كمال مسعود استطاع أن يحدث ضجة من خلال برنامجه "وقائل مصري"، والذي كان يقدم على التليفزيون المصري في عام 1988، وهذا المخرج قرر أن يحضر ندوة لهيكل في معرض الكتاب، وكان يأمل في إجراء حوار معه.



وتابع: كمال مسعود بعد انتهاء الندوة، ذهب إلى هيكل وعرفه بنفسه، واكتشف أن هيكل يعرف ويعرف برنامجه، ووقتها سأله عن كيفية صناعته لبرنامجه وأغاني عبد الحليم التي كانت تبث فيه، فقال له اسمح لي بلقاء في مكتبك، وسأشرح كل شيء".



وأردف: "بالفعل تم تحديد موعد، وذهب كمال مسعود إلى محمد حسنين هيكل وشرح له ما يريد، وبعدها طلب مسعود من هيكل أن يجري حوار معه، ووافق هيكل ولكنه طلب موافقة مكتوبة من وزير الإعلام في هذا الوقت".



وواصل: "بالفعل أحضر كمال مسعود الموافقة، وتم إجراء الحوار بالفعل، وكانت مدة التسجيل 3 ساعات ونصف، وتمت أعمال المونتاج، وتأخر وقت إذاعة الحوار، وظن مسعود أن المسئولين ينتظرون مناسبة ما حتى يُعرض فيها الحوار ولكن حتى اليوم لم يظهر الحوار".



وأشار إلى أن كمال مسعود انتبه بعد إجرائه للحوار مع هيكل بمشاكل تحدث له في شغله، إلى أن تم تحويله للتحقيق.



وقال: "الابنودي عمل حوار مع هيكل، وسأله عن سبب عدم ظهوره على التليفزيون المصري ووقتها قال له إنه أجرى حوار وحتى الآن لم يتم إذاعته، وأن تجربته مع التليفزيون المصري سيئة".



وأوضح، أن حلقة هيكل فُقدت، وتدخل حمدي قنديل وطلب منه أن يجري معه حوارا آخر، ولكنه رفض.