أذربيجان: ستقوم بتسليم ثلاث شحنات إنسانية اليوم لأرمن كاراباخ

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، ذكر أن بلاده تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في ناجورنو كاراباخ، الذين يتخلون عن أسلحتهم رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

ناجورنو كاراباخ

وتابع مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية: "حتى فيما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو"، مؤكدا أن الأرمن في ناجورنو كاراباخ طلبوا مساعدات إنسانية وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم الجمعة.

إعادة الدمج السلمي للأرمن في كاراباخ

وأشار إلى أن باكو تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في كاراباخ، وكانت أذربيجان قد أعلنت في وقت سابق، أنها أطلقت عملية عسكرية "محدودة" في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بينها وبين أرمينيا، وذلك بعد أن اتهمت باكو السلطات الأرمينية في الإقليم بزرع ألغام ما أدى لمقتل أربعة رجال شرطة أذريين ومدنيين اثنين آخرين.