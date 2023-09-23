سامح شكري في مجلس الأمن: سد النهضة يمس حياة 100 مليون مصري (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 98% ما جعلها عرضة للتأثر بشدة لأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، مضيفًا أن الدولة المصرية ترفض أي استخدام غير عادل للمياه العابرة للحدود.

ونوه إلى أن إثيوبيا تصر على ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المباديء 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 2021، لافتًا إلى أن مصر تحرص على إجراء المفاوضات التي امتدت لنحو عقد من الزمن بما حفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مشددًا على أن قضية سد النهضة تمس حياة 100 مليون مصري.

وأشار إلى أن الأزمة الأوكرانية إثبات لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخرين مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأوضح خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في المبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.



وتابع شكري: “كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على الصعيد العالمي وكانت القمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث لحقوق وطموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات”.