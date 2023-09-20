عباس شراقي: سد النهضة يُدخل السودان ومصر دائرة الطوفان

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سد النهضة أصبح يمثل خطرًا كبيرًا على السودان ومصر، بعد أن وصل التخزين الرابع إلى 41 مليار متر مكعب.

وبحسب شراقي، فإن سد النهضة يعد من أخطر السدود في العالم، وذلك بسبب عاملين رئيسيين:

حجم السد وكمية المياه التي يخزنها.

موقع السد في منطقة نشطة زلزاليًا.

وأشار شراقي إلى أن انهيار سد النهضة سيؤدي إلى حدوث طوفان كارثي في السودان ومصر، إذ سيتسبب في الآتى:

خسائر بشرية كبيرة، قد تصل إلى 20-30 مليون شخص.

دمار كبير للممتلكات والبنية التحتية.

تلوث المياه.

وذكر شراقي أن انهيار سد النهضة سيكون له تأثير كبير على السد العالي في مصر، إذ سيؤدي إلى انخفاض منسوب المياه في بحيرة السد العالي.

وطالب شراقي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض مخاطر سد النهضة، مثل تخفيض حجم التخزين في السد، وإجراء دراسات تقييم المخاطر بشكل دوري.

ولفت، إلى أنه عام 2007 قُتل 47 من العمال فى سد تاكيزى، أثناء البناء على نهر عطبرة الاثيوبى، وانهار مشروع جيبى الثانى على نهر أومو فى إثيوبيا بعد 10 أيام من الافتتاح فى يناير 2010، ولكل ذلك يصنف سد النهضة فى أعلى درجات الخطورة حيث أنه فى حالة الانهيار سوف يشكل طوفاناً لم تره البشرية منذ سيدنا نوح عليه السلام يهدد حياة أكثر من 20-30 مليون نسمة خاصة فى السودان مع تعرض السدود السودانية للانهيار (الروصيرص – سنار – مروى) وتتضاعف الأخطار من خزانات السدود الأربعة، وقد يمتد الخطر إلى السد العالى فى مصر.