أزهر الغربية يبدأ فاعليات برنامج تنمية مهارات معلمي الصفوف الأولى

انطلقت بمنطقة الغربيةالأزهرية، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي الشامل لمعلمي ومعلمات الصفوف الأولى(الأول والثاني والثالث) الابتدائي، المكلفون بتدريس كتابي (اكتشف Discover– تواصل Connect plus) بمعاهد اللغات، وذلك في إطار تلبية الاحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين.

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد, يتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للتدريب التربوي دكتور شريف سميح.

وينعقد البرنامج التدريبي برعاية فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وتنفيذ إدارة التدريب بالغربية، بقيادة د. عامر المنسي وإشراف الأستاذة اماني سبل، مدير التعليم النموذجي والأستاذ محمد القاضي، موجه عام اللغة الإنجليزية، وقدم محاضرة اليوم المحاضر أحمد عبد السميع ابو علم.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج مخطط له أن يشمل عدة مستويات، يتم تنفيذها طبقًا لخطة زمنية، تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.