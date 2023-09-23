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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس شعبة الخضروات يحذر من جريمة يرتكبها التجار لرفع الأسعار.. فيديو

بصل
بصل

قال حاتم النجيب، رئيس قسم الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن سبب الارتفاع غير المبرر في أسعار البصل أوضحته وزارة الزراعة في وقت سابق، مشيرًا إلى أن انخفاض المناطق التي يزرع فيها البصل وتغير المناخ كان له تأثير سلبي على محاصيل البصل. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء السبت، أن هناك ضعفًا في إنتاجية الفواكه والخضروات في أواخر فصل الصيف وأوائل فصل الشتاء.

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الغرفة التجارية بالإسماعيلية تتوقع انخفاض أسعار البصل خلال أيام

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الزراعة تكشف موعد انخفاض سعر البصل في السوق (شاهد)

وبين أن هناك حالة من الركود داخل سوق الفاكهة والخضروات بسبب ارتفاع الأسعار التي تؤذي المواطنين بشكل عام، مؤكدًا أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض التجار الذين يعطشون السوق حتى ترتفع أسعار الفواكه والخضروات بشكل غير عادل.

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