أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للحكومة .. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة توجيه دعم كبير لشمال سيناء وأهلها وجعلها منطقة حرة، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر.



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة العريش بها ميناء بحري على أعلى مستوى ومطار كبير.

شمال سيناء



ولفت إلى أن ميناء العريش أقرب نقطة للربط مع دول الخليج، ومن شأنه أن ينعش حركة التجارة في ظل التطوير والمشروعات التي تشهدها المدينة.



وأكد أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، خص «على مسئوليتي» يوم الأربعاء الماضي بخبر إنشاء ميناء بحري في طابا، وتناقلته وسائل الإعلام الدولية.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الوصول إلى مدينة العريش لا يحتاج أكثر من 25 دقيقة بالطائرة تسهيلا على المستثمرين الذين يذهبون إلى هناك، مضيفا أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 3 محاور لربط مدن شمال سيناء.

وأردف أن الاستوديوهات لطيفة وجميلة ولكنها لا تكون طول الوقت، فالأفضل العمل الميداني الذي كان فيه طوال مسيرته الصحفية وهو المحبب لأي صحفي لعمل تحقيق أو تصوير شغل ميداني.

