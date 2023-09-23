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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط المتهم أنها حياة كلب لعقره أغنام

مديرية أمن المنوفية
مديرية أمن المنوفية

عقب رصد تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بشنق كلب ( حتى نفوقه ) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (عامل - مقيم بدائرة المركز ) بتضرره من (عامل آخر - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بتعذيب الكلب الخاص به وقتله عن طريق شنقه بإحدى أعمدة الإنارة بدائرة المركز.

تم ضبط مرتكب الواقعة. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لقيام الكلب بعقر أحد الأغنام ملكه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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