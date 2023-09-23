مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني ، وتستضيف مدينة برشلونة مساء اليوم مباراة كبيرة في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، حينما يتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره سيلتا فيجو على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي. هذه المباراة ستكون فرصة ذهبية لفريق برشلونة بقيادة المدرب الأسطوري تشافي هيرنانديز للانفراد بالصدارة المؤقتة في جدول الترتيب إذا نجح في تحقيق الفوز في هذا اللقاء.

يأمل تشافي هيرنانديز وفريقه في تحقيق الفوز أمام سيلتا فيجو والمنافسة على الصدارة مع غريمهم التقليدي ريال مدريد، الذي يمتلك حالياً 15 نقطة. برشلونة بدأ الموسم بتعادل سلبي مع خيتافي، ولكنه بعد ذلك قام بتصحيح الأوضاع وحقق الفوز في جميع المباريات الأربعة التي تلت ذلك التعادل، بما في ذلك الفوز الكبير على ريال بيتيس بنتيجة 5-0 في الجولة السابقة من الدوري.

من جهة أخرى، يسعى فريق سيلتا فيجو إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء بهدف تحسين ترتيبه في جدول الدوري الإسباني. فالفريق يواجه بعض الصعوبات في هذا الموسم ويتطلع للارتقاء بأدائه ونتائجه.

مع النظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، فقد تقابلا في 52 مباراة سابقة، حيث حقق برشلونة الفوز في 26 مباراة وتعادلا في 14 مباراة، بينما تلقى 12 هزيمة. وقد سجل البارسا أكبر فوز له على سيلتا فيجو في عام 2016 بنتيجة 6-1.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو بث مباشر

تترقب الجماهير هذا اللقاء بشغف كبير، حيث يعد مواجهة برشلونة وسيلتا فيجو فرصة لرؤية المواهب الرياضية الكبيرة في العالم تتنافس في ساحة كرة القدم. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه كلا الفريقين، إلا أن المباراة من المتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق.

موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو

مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو تقام فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

ويدخل برشلونة مواجهة سيلتا فيجو محتلًا المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.